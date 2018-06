Scontro tra camion e due auto, ferita una 49enne

VAZZOLA Una 49enne di Spresiano è rimasta ferita in modo fortunatamente non grave in un incidente stradale avvenuto in mattinata, poco dopo le 6, a Tezze di Vazzola in via Borgo Malta. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto e un camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, gli infermieri del Suem 118 e i carabinieri che hanno svolto sul posto i rilievi del caso. La 49enne si trova ora ricoverata presso l’ospedale di Conegliano.