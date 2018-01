Tragedia della strada a Vazzola, muore travolto da un camion

VAZZOLA Tragedia della strada alle 10.15 di stamani, giovedì, lungo via Cesare Battisti, a Vazzola, nei pressi della stazione di servizio Energy. Un uomo di 77 anni, Sergio Zanchetta, è stato travolto e ucciso da un camion in transito. Purtroppo vani i tentativi di rianimazione da parte degli infermieri e medici del Suem 118, giunti sul posto con ambulanza ed elicottero inviato dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso e i vigili del fuoco. L'anziano, invalido, stava attraversando la strada sulle strisce all'incrocio semaforico, guidando una piccola vettura con cui solitamente si spostava. Ad investirlo un trasportatore, un 45enne, che non ha potuto far nulla per evitare l'impatto. Intervenuta sul luogo della tragedia anche la figlia dell'anziano, uomo molto conosciuto e residente a pochi passi dal municipio. La notizia si è rapidamente diffusa in tutta la zona; allertata anche il sindaco Pierina Cescon.