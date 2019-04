Auto finisce capovolta nel canale, "miracolati" i due ragazzi a bordo

Se la sono cavata solo con un grandissimo spavento e qualche lieve contusione i due giovani protagonisti di un incidente avvenuto nella serata di domenica, poco dopo le 22, rimasti letteralmente "miracolati". Il veicolo su cui viaggiavano, percorrendo via Cal di Prade a Vazzola, è uscito di strada ed è finito in un fossato, capovolgendosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano (con l'autogru è stato recuperato il mezzo). Come detto, per i due ragazzi che erano nell'abitacolo non è stato necessario ricorrere alle cure del Suem 118: sono riusciti autonomamente a mettersi in salvo.