Scontro frontale tra auto, una finisce in un canale colmo d'acqua

Tanto spavento domenica mattina, verso le 10.30, in via Cesare Battisti a Vazzola. A rimanere feriti, fortunatamente solo in maniera lieve, sono stati un 84enne ed un 35enne, entrambi alla guida di un'auto. Ancora poco chiare le dinamiche del sinistro, mai due veicolo si sono scontrati quasi frontalmente e la forza dell'impatto ha scaraventato una delle due auto in un canale colmo d'acqua a bordo strada, dove è stata poi trovata capovolta. Ad allarmare subito i presenti è stato il fatto che l'uomo al suo interno era rimasto incastrato, anche a causa dell'acqua, tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Motta di Livenza e Treviso per aiutarlo ad uscire e consegnarlo così al Suem 118 per tutte le cure del caso. Sul posto sono poi giunti i carabinieri e la polizia locale per tutti i rilievi di rito.