Schianto nella notte, auto sbanda e finisce fuori strada: un ferito

VEDELAGO Grave incidente nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo le 2.20 a Vedelago lungo via Monte Grappa. Un automobilista ha perso il controllo della sua auto che è sbandata fuori strada, finendo contro il muro di cinta di un'abitazione. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Castelfranco e non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni. Sul posto intervenuti gli infermieri del Suem 118, i vigili del fuoco di Castelfranco e le forze dell'ordine che hanno provveduto a svolgere i rilievi di legge.