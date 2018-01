Vedelago, camion esce di strada e si rovescia: traffico in tilt

VEDELAGO Spettacolare incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, a Fossalunga lungo la strada regionale Castellana. Un camion che trasportava carta da macero è uscito di strada, finendo su un fianco. L'autista è rimasto ferito fortunatamente in modo lieve: è stato trasportato in ospedale a Castelfranco da un'ambulanza del Suem 118. Sul posto, per recuperare il mezzo pesante che trasportava carta da macero, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Il traffico lungo l'arteria, in quel tratto via Nazionale, è andato congestionandosi con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.