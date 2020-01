Urtato da un'auto finisce a terra, ferito giovanissimo ciclista

In sella alla sua bicicletta stava percorrendo una strada sterrata, attigua alla principale, quando è stato urtato, di striscio, da un'auto ed è carambolato a terra, sbattendo violentemente il capo. Grande apprensione nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16.45, per un incidente avvenuto a Cavasagra di Vedelago, lungo via Trento e Trieste. A restare ferito un ragazzino di appena 11 anni, residente nella zona. A colpire la bici del giovanissimo è stata una Peugeot 2008. Il giovane ha riportato un trauma cranico e le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Sul posto la polizia locale della Marca occidentale.