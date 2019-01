Perde il controllo dell'auto e si schianta, ferita una 21enne

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di lunedì a Fossalunga di Vedelago, in via Montello. Una ragazza 21enne, D.C., residente in zona, ha perso il controllo della sua auto che si è schiantata fuori strada. A soccorrere l'automobilista i vigili del fuoco di Castelfranco, un'ambulanza del Suem 118 e i carabinieri che hanno svolto sul posto i rilievi di legge. La giovane, non in pericolo di vita, è stata portata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto per essere sottoposta alle cure del caso.