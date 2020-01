Scontro tra auto e furgoncino, ferita ragazza 22enne

E' di due feriti, entrambi fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di mercoledì, poco dopo le 21.30, lungo la strada che congiunge Vedelago ad Istrana. A scontrarsi frontalmente un furgoncino e un'auto guidati rispettivamente da M.L., 44enne di Istrana, e da C.S., ragazza 22enne di Istrana che ha riportato le lesioni più rilevanti. Entrambi sono stati trasportati presso il pronto soccorso di Castelfranco Veneto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, le ambulanze del Suem 118 e le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi del caso. Ignote per ora le cause dell'incidente. Il traffico ha subito lievi rallentamenti.