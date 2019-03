Auto fuori strada a Salvatronda, due feriti lievi

E' di due feriti, entrambi lievi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte a Salvatronda di Vedelago lungo via per Salvarosa. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada e ha finito la sua corsa in un fossato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del Suem 118 e le forze dell'ordine.