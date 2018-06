Schianto frontale nella notte a Vedelago: due persone rimangono ferite

VEDELAGO E' di due feriti, di cui uno lieve ed uno invece grave, il bilancio di uno schianto frontale avvenuto domenica sera verso le ore 22 nella frazione di Barcon di Vedelago, nei pressi di via Duca d'Aosta. Ancora poco chiari i motivi dell'incidente, ma una station-wagon di colore scuro ed una piccola utilitaria grigia si scontrate frontalmente proprio lungo la carreggiata principale, creando anche qualche disagio al traffico nella zona. Sul posto, per i soccorsi, i vigili del fuoco di Castelfranco e il Suem 118 che ha poi trasportato i feriti all'ospedale per le cure del caso.