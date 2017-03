Improvviso malore alla guida, finisce fuori strada con l'auto

VOLPAGO DEL MONTELLO Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Venegazzù di Volpago del Montello in via Gasparini, a pochi passi dal negozio di abbigliamento "Tirindelli". Un uomo di circa 60 anni, forse per un improvviso malore alla guida, ha perso il controllo dell'auto che è finita prima contro un albero e quindi in un fossato prospicente la carreggiata. Fortunatamente illeso l'automobilista. Disagi al traffico limitati.