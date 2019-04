Drammatico schianto frontale tra auto nel pomeriggio: muore una donna

Tragico incidente sabato verso le 15.15 in località Venegazzù di Volpago del Montello, nei pressi dell'incrocio tra via Gasparini e via Spineda. A scontrarsi frontalmente, in un impatto molto violento, sono state due autovetture e ad avere la peggio è stata una donna di Trevignano che è morta sul colpo, B.I. di 71 anni che viaggiava con la figlia 32enne M.C, ferita gravemente e trasportata con l'elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Risultano poi ferite un'altra donna, ricoverata a Montebelluna, e anche due bambini di 5 e 7 anni ora in cura a Treviso. Completamente distrutte, invece, le due berline coinvolte nell'incidente. Sul posto sono subito comunque intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna, per la messa in sicurezza dell'area e l'estrazione dei feriti dalle lamiere dei mezzi, l'elisoccorso e i sanitari del Suem 118 per l'assistenza ai feriti e la polizia locale per i rilievi di rito.

