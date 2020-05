Grave incidente a Fagarè della Battaglia: scooter finisce contro un'auto

Verso le 12.05 di domenica un grave incidente stradale ha interessato via Francesco Baracca a Fagarè della Battaglia,proprio all'ingresso dell'Osteria Pajer. A scontrarsi uno scooter con a bordo due persone ed una Volkswagen Golf. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto accaduto (forse l'auto ha svoltato verso l'osteria senza accorgersi dell'arrivo del centauro), ma è certo che il ciclomotore abbia impattato lateralmente contro l'auto, lungo la porta del guidatore, e lo scontro è stato talmente forte che lo scooter è poi finito riverso lungo un canale a bordo strada. Ingenti, in ogni caso, i danni ad entrambi i mezzi. Sul posto sono comunque intervenuti la polizia stradale per dirigere il traffico formatosi in zona, oltre a due squadre dei vigili del fuoco e al Suem 118 che ha prestato soccorso ai feriti, un uomo e una donna che si trovano ora ricoveratii all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in gravi condizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.