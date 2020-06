Investito da un'auto all'incrocio: giovane ciclista finisce all'ospedale

Attimi di paura sabato verso le 14.50 in via Botteniga a Treviso. Per motivi ancora al vaglio della polizia locale, prontamente intervenuta sul posto, un giovane ciclista amatoriale è stato infatti improvvisamente investito da una piccola utilitaria di colore grigio che era intenta a immettersi in via Botteniga da viale Luzzatti. L'impatto tra la bicicletta e l'autovettura è avvenuto sostanzialmente in maniera frontale all'incrocio, tanto che l'impatto tra i due mezzi ha lasciato diversi danni al paraurti dell'auto. Ad avere, però, la peggio è stato il ragazzo in sella alla bici e che, successivamente allo scontro, è rimasto dolorante a terra ma fortunatamente sempre cosciente nonostante non indossasse il caschetto protettivo. Subito soccorso da alcuni passanti, è stato poi stabilizzato sul posto dal Suem 118 e infine portato all'ospedale per tutti gli esami del caso, soprattutto per quanto riguarda gli arti. Sul caso indaga ora la polizia locale.

