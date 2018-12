Si schianta contro un platano con il proprio furgone: morto un 53enne

Terribile incidente domenica verso le ore 13.30 a Cessalto, in via Calnova. Un 53enne del posto, Franco Battistella, si trovava alla guida del proprio furgone quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi prima contro un platano e poi in un fossato vuoto a bordo strada, abbattendo anche un palo. L'impatto è stato violentissimo e l'uomo è deceduto sul colpo, mentre il furgone ha riportato danni ingentissimi, tanto da necessitare l'intervento di una autogru per rimuoverlo dalla sede stradale. Sul luogo dello schianto sono poi intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Ancora invece da chiarire le dinamiche esatte dell'incidente, anche se dai primi rilievi potrebbe essere stato causato dall'alta velocità di percorrenza sulla carraeggiata.

Gallery