Grave incidente nella notte: morta una 66enne, ferite seriamente altre tre persone

Gravissimo incidente quello accaduto nella notte tra venerdì e sabato lungo via Capitello a Sant'Andrea di Povegliano, verso le 23.50. Due auto, per motivi ancora poco chiari, si sono difatti scontrate improvvisamente tra loro provocando così un morto e ben tre feriti gravi. Ad avere la peggio una donna di 66 anni, B.G., mentre all'ospedale sono finiti il 68enne F.C. che viaggiava con lei, e gli occupanti del secondo mezzo coinvolto, ossia il 21enne B.C e la 20enne B.G. Sul luogo dello scontro sono intervenute le forze dell'ordine per tutti i rilievi di rito, oltre a vigili del fuoco e Suem 118 per il soccorso ai feriti.