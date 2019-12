Perde il controllo dell'auto e si schianta: ricoverata in pronto soccorso

Erano le 10.50 di questa mattina, giovedì 19 dicembre, quando una vecchia Renault Clio di colore nero è finita fuori strada lungo Via Castellana nel Comune di Fonte. Alla guida c'era una signora che ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare a lato strada.

Dopo l'impatto, molto violento, la vettura è rimasta ferma a cavallo delle due corsie di marcia, bloccando di fatto la viabilità. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, la Polizia stradale e il personale del Suem 118. La signora è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'incidente mentre restano ancora da chiarire le cause alla base dell'incidente. Il traffico lungo Via Castellana ha subito importanti rallentamenti in mattinata.