Terribile schianto frontale tra due auto: in quattro ricoverati in ospedale

Un terribile schianto frontale tra due auto, tra cui una Mercedes di grossa cilindrata. Questo quanto successo sabato pomeriggio, intorno alle 16.20, in via Cesare Battisti a Istrana. Entrambi i mezzi hanno riportato danni incalcolabili nell'avantreno, ma ad avere la peggio sono state le quattro persone che erano a bordo dei veicoli, tanto che non sono bastate le prime cure portate sul posto dai sanitari del Suem 118. Per tutti, infatti, è stato poi deciso il trasporto presso l'ospedale per tutti gli accertamenti di rito. Non sono comunque in pericolo di vita ma hanno riportato ferite di media entità Sul luogo dell'incidente sono poi giunti anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area, e la polizia stradale per i rilievi di legge. Ancora poco chiare, invece, le cause che hanno portato al sinistro.

