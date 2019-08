Auto finisce fuori strada contro una siepe: intervengono i vigili del fuoco

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e i danni sono pochi e contenuti, ma poteva andare peggio a seguito di una fuoriuscita autonoma di strada di una station-wagon, di colore grigio, avvenuta sabato pomeriggio in via Chiesa a Breda di Piave. L'auto si è schiantata contro una folta siepe di un'abitazione a bordo carreggiata. Sul posto, per il recupero del mezzo e la messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i vigili del fuoco. Ancora poco chiare, in ogni caso, le dinamiche del sinistro.