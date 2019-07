Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada in un campo: ferita una donna

Paura venerdì sera, verso le 19.40 in via Concordia a Oderzo, per una donna rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto dopo averne perso il controllo ed essere finita in un campo a bordo strada. Sul posto sono così subito accorsi i vigili del fuoco di Motta di Livenza, le forze dell'ordine per i rilievi di rito e il Suem 118 con l'elisoccorso per prestare le prime cure alla signora, fortunatamente rimasta ferita in maniera non grave.