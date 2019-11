Centra in pieno il guard rail, fa un volo di 30 metri e precipita con l'auto nella scarpata

Ha perso improvvisamente il controllo dell'auto andando a sbattere contro il guard rail a bordo strada, ma poi l'auto ha preso il "volo" per ben 30 metri per poi atterrare nuovamente sul guard rail e finire infine in una profonda scarpata. Questa la brutta disavventura, sabato verso le ore 6 in via Crevada a Refrontolo, per il 26enne alla guida di una Volkswagen Golf bianca. Nonostante la grave dinamica del sinistro, l'uomo è sempre rimasto cosciente e, una volta soccorso sul posto dal Suem 118, è stato trasportato in ospedale a Conegliano per tutti gli accertamenti del caso. Per il recupero del mezzo e i rilievi di rito sono invece rispettivamente intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e i carabinieri.