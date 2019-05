Frontale tra due auto, una finisce capovolta in un fosso: ferito un 26enne

E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sabato verso le ore 12 in via Pietro Damini a Castelfranco Veneto. A scontrarsi frontalmente due autovetture, di cui una poi finita in un fossato a bordo strada. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco per la messa in sicurezza dell'area e il Suem 118 che ha immediatamente preso in carico uno dei conducenti, un 26enne rimasto leggermente contuso nello schianto.