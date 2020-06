Incidente in via del Bellato: due auto finiscono nel fosso, un ferito

Poteva avere conseguenze a dir poco drammatiche l'incidente che oggi pomeriggio, martedì 2 giugno, è avvenuto lungo via del Bellato a Ponzano Veneto. Erano le 15.40 quando una Ford nera e un suv metallizzato si sono scontrati tra loro.

Violentissimo l'impatto che ha fatto finire entrambi i veicoli nel fosso a lato della carreggiata. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte degli automobilisti che avevano assistito all'incidente. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'auto-medica del Suem 118, una pattuglia dei carabinieri e l'autogrù dei vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere le due auto finite nel fosso mettendo in sicurezza l'area dell'incidente. Grande apprensione, in un primo momento, per gli automobilisti rimasti coinvolti nello schianto ma, stando a quanto riferito dal Suem 118, il bilancio dell'incidente è di solo un ferito trasportato in pronto soccorso con ferite lievi. Durante le operazioni di soccorso, diversi residenti si sono accalcati intorno al luogo dell'incidente per capire cos'era successo.