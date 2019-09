Grave incidente lungo la Feltrina: due persone rimangono incastrate tra le lamiere

Grave incidente sabato alle 21.40 lungo la Feltrina a Montebelluna. Ancora poco chiare le dinamiche dello schianto tra le due auto coinvolte, ma ad avere la peggio sono state due persone rimaste ferite nell'impatto e incastrate tra le lamiere e per questo motivo trasportate all'ospedale dal Suem 118. Sul posto sono poi intervenute le forze dell'ordine per i rilievi di rito e i vigili del fuoco di Montebelluna per la messa in sicurezza dell'area.