Grave schianto frontale tra auto lungo la Feltrina: ferite due persone

E' di due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto verso le ore 20 lungo via Feltrina Sud a Montebelluna. A scontrarsi frontalmente, per motivi ancora da verificare, due station-wagon rimaste fortemente danneggiate nell'impatto. Immediatamente sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e aiutato ad estrarre dalle lamiere dei mezzi i due feriti che sono stati poi portati in ospedale per gli accertamenti del caso. Infine, sono giunte le forze dell'ordine per i rilievi di rito e dirigere il traffico che si è inevitabilmente causato lungo tutta l'area.