Terribile schianto frontale tra un furgone e un'auto: ferite 5 persone

E' di cinque persone ferite il bilancio di un terribile schianto frontale tra un furgone ASVO (Ambiente Servizi Venezia Orientale) e una station-wagon di colore grigio scuro. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in via Fosson a Giai di Annone Veneto (VE), presso una curva in direzione San Stino di Livenza, e l'impatto è stato terrificante tanto che entrambi i mezzi hanno subito danni ingentissimi nella parte anteriore, oltre al fatto che il furgone è poi finito rovesciato su un lato a bordo strada. Sia l'uomo alla guida del mezzo ASVO, rimasto incastrato tra le lamiere, che altre tre persone straniere che trasportava sono rimaste ferite e soccorse immediatamente dalle ambulanze Suem 118 provenienti sia da Treviso che Venezia, come anche l'uomo alla guida dell'autovettura. Uno di loro, il più grave, è stato poi trasportato in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco di Motta di Livenza per mettere in sicurezza l'area e i carabinieri per tutti i rilievi di rito.

Gallery