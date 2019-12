L'uscita domenicale in bici finisce in tragedia: morto un ciclista investito da un'auto

Domenica mattina di sangue sulle strade della Marca. Verso le ore 10, infatti, un ciclista è stato improvvisamente investito da una piccola utilitaria di colore bianco che ha poi terminato la sua corsa in un fossato a bordo strada. Il sinistro mortale è avvenuto in via Marangona a Bessica di Loria, in zona Case Marin nei pressi dell'azienda Bigolin Srl. L'impatto è stato importante e l'uomo in sella alla bici, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è morto sul colpo. Sul posto sono comunque intervenuti il Suem 118, i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e la polizia stradale per tutti i rilievi di rito.