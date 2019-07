Escono di strada con l'auto e finiscono in un vigneto: ferite due persone

E' di due persone di nazionalità albanese il bilancio di una fuoriuscita autonoma di strada avvenuta domenica mattina, verso le ore 9, in via Menarè a Conegliano. Sul posto sono subito intervenute le forze dell'ordine che, aiutate dai vigili del fuoco, hanno estratto entrambe le persone coinvolte dalle lamiere del mezzo in cui erano rimaste incastrate. Successivamente, viste le lesioni riportate nello schianto, tutte e due sono poi state portate all'ospedale dall'ambulanza del Suem 118.