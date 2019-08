Auto fuori strada abbatte un palo della luce: deve intervenire l'elisoccorso

E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente avvenuto verso le ore 13 di domenica a Vedelago, tra la Postumia e via Molino. Ad avere la peggio è stato l'uomo che si trovava alla guida dell'Audi nera che si è improvvisamente schiantata fuori strada contro un palo della luce, abbattendolo. Ancora poco chiare le dinamiche dell'incidente, ma l'impatto è stato molto violento, tanto che il mezzo ha subito danni ingenti. Sul posto sono così accorsi i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, la polizia stradale e il Suem 118 con l'elisoccorso che ha poi portato il malcapitato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutti gli accertamenti del caso.