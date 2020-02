Furgone la travolge mentre è in bici: morta una 52enne

Dramma sabato mattina, poco dopo le ore 8, in via Montegrappa a Barbisano di Pieve di Soligo, nei pressi de "La Nostra Famiglia". Una badante 52enne, G.D. di origine albanese ma residente in paese, è infatti deceduta dopo essere stata investita da un furgone che si trovava in corsa lungo la stessa direttrice della donna, in quel momento in sella alla sua bicicletta. L'impatto è stato violento e la 52enne, madre di due figli, è praticamente morta nell'impatto dopo esser stata sbalzata sul marciapiede a bordo strada e quindi inutili sono stati i soccorsi del Suem 118 prontamente arrivato sul posto insieme alla polstrada di Vittorio Veneto, alla polizia municipale di Pieve di Soligoe al sindaco Stefano Soldan. Sul sinistro indagano ora le forze dell'ordine.