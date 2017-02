Scontro tra camion sul Passo Calchera: traffico in tilt lungo la provinciale di Vidor

VIDOR Nessun ferito, ma solo tanto spavento e alcuni danni importanti ai propri mezzi. Questo il risultato di un incidente avvenuto verso le 13 di venerdì a Vidor lungo via Montegrappa, ossia la Sp34 che conduce al ponte sul Piave. Due autoarticolati, infatti, si sono improvvisamente scontrati tra loro per cause ancora poco chiare. I riflessi di uno dei due autisti ha però evitato guai peggiori perchè, dopo il primo contatto, ha subito sterzato e frenato andando a sbattere contro il guard-rail, invece che tornare verso il centro carreggiata. Una manovra che è costata in termini di danni materiali, ma non in vite umane.

Il traffico è comunque rimasto congestionato per un po', prima per via di uno dei due camion rimasto di traverso sulla strada, poi per l'instaurazione di un corso alternato lungo tutta la via. Fortunatamente nessuno è comunque rimasto ferito e, dopo le verifiche della polizia locale, tutto è tornato presto alla normalità.