Schianto frontale tra auto nella notte: un uomo e due donne finiscono in ospedale

Un venerdì sera da dimenticare per un uomo e due donne che, verso le ore 23.30, sono rimasti vittime di un importante incidente frontale tra due auto lungo via Montegrappa a Catena di Villorba. A scontrarsi due berline di colore bianco, di cui una poi finita in un fossato a bordo strada. Entrambe hanno subito danni ingenti, ma ad avere la peggio è stata una donna di 56 anni, trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con serie lesioni. Feriti invece più lievemente, ma comunque anche loro medicati al pronto soccorso, un 58enne e una donna di 32 anni. Sul posto, per i soccorsi, si sono recati il Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per tutti i rilievi di rito.