Escono di strada con l'auto e si schiantano contro un platano: feriti madre e figlio

E' di due feriti il bilancio di una fuoriuscita autonoma di strada avvenuta sabato sera, verso le 23.30, in via Montello ad Asolo, lungo la SP 248. Ancora poco chiare le dinamiche del sinistro, ma entrambi gli occupanti del mezzo sono rimasti feriti, ossia una donna di 49 anni e il figlio di 16. La sfortuna ha difatti voluto che la loro auto impattasse violentemente contro un platano presente a bordo carreggiata. Entrambi sono stati portati, grazie al Suem 118 di Crespano del Grappa e Montebelluna, in ospedale per accertamenti mentre per la messa in sicurezza dell'area sono poi intervenuti i vigili del fuoco volontari di Asolo. Per i rilievi di rito è invece giunta sul posto la polizia stradale di Treviso.

Gallery