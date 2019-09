Grave schianto tra una moto e un'auto: il centauro finisce all'ospedale

Grave incidente stradale domenica mattina, poco prima delle ore 10, in via Nazario Sauro a Istrana, poco dopo il centro cittadino in direzione Castelfranco Veneto. Per motivi ancora poco chiari, un'autovettura si è infatti inesorabilmente schiantata contro una motocicletta e ad avere la peggio è stato il centauro, subito soccorso e poi trasportato in ospedale per una lesione ad una gamba. Sul posto si sono comunque recati i vigili del fuoco di Castelfranco, il 118 e la polizia stradale per i primi soccorsi e la messa in sicurezza dei luoghi.