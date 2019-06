Schianto frontale tra due auto: due feriti ricoverati all'ospedale

E' di due feriti trasportati all'ospedale il bilancio di un incidente avvenuto sabato, verso le 13.30, in via Negrisiola a Vittorio Veneto. Ad avere la peggio il 44enne B.S., trasportato in ospedale a causa di alcune lesioni riportate nell'impatto, mentre altre due persone se la sono cavata con ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area, il Suem 118 per l'assistenza ai feriti, i carabinieri e l'Anas.