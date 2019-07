Perde il controllo dell'auto e termina in un fossato: in tre finiscono all'ospedale

Nessun ferito grave, ma sicuramente tanto spavento per i tre occupanti della piccola utilitaria bianca che verso le 14 di domenica è finita in un fossato a bordo strada dopo che chi era alla guida ha perso all'improvviso il controllo del mezzo. I tre occupanti, due ragazzi ed una ragazza, tutti sui vent'anni, sono stati comunque soccorsi sul posto e poi portati in ospedale per accertamenti. Per mettere in sicurezza l'area sono poi intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.