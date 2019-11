Perde il controllo dell'auto e si cappotta: ferito un uomo

Ha perso improvvisamente il controllo dell'auto e si è cappottato con la stessa, rimanendo poi incastrato tra le lamiere. E' successo sabato verso le 17.30 in via Palù a San Fior. L'uomo, rimasto leggermente ferito nell'impatto, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Conegliano e dal Suem 118. La polizia locale è infine giunta sul luogo del sinistro per tutti i rilievi di rito.