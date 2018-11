Perde il controllo dell'auto e si schianta su una recinzione a bordo strada: feriti due giovani

Ha improvvisamente perso il controllo della berlina su cui viaggiava con un amico e si è così schiantato contro una recinzione di un'abitazione posta a bordo strada. A rimanere feriti nello schianto, avvenuto verso le 2.30 di domenica lungo via Pezzolle a Pieve di Soligo, sono stati due ragazzi: B.A. di 27 anni ed il 25enne Z.A. Sul posto, mer mettere in sicurezza l'area e rimuovere il mezzo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, mentre i due giovani sono subito stati assistiti dal Suem 118. Presenti infine anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi di rito.