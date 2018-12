Esce di strada con l'auto nella notte: ricoverata in gravi condizioni una 22enne trevigiana

Erano da poco passate le 22.30 di venerdì quando il centralino del Suem 118 ha ricevuto diverse chiamate che richiedevano un intervento urgente in via Pomini a Barcon di Vedelago a causa di una giovane di 22 anni del posto, G.G., che si trovava in gravi condizioni all'interno dell'abitacolo della propria autovettura finita in un fossato a bordo strada per motivi ancora poco chiari e al vaglio della polizia locale castellana che ha effettuato tutti i rilievi di rito. In breve soccorsa dai sanitari, la ragazza è stata poi trasportata immediatamente all'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto a causa di un importante politrauma.