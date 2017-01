Ghiaccio "killer" nella Marca trevigiana: autoarticolato sbanda e finisce nel fosso

PONZANO VENETO Le basse temperature delle ultime ore stanno mietendo danni in tutta la Marca trevigiana e, dopo le decine di tubature saltate e le fontane congelate, ora è il turno degli incidenti come quello avvenuto nella notte tra lunedì e martedì al confine tra Ponzano Veneto e Postioma, lungo la Sp 102 Postumia. Un autoarticolato ha infatti improvvisamente sbandato, a causa di una lastra di ghiaccio formatasi sulla carreggiata, finendo poi per appoggiarsi su un lato nel fosso a bordo strada. Fortunatamente il camionista è rimasto illeso, ma sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo e permettere così la ripresa normale della circolazione lungo tutta l'arteria stradale.