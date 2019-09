Terribile schianto frontale tra due auto: in tre finiscono all'ospedale

E' di tre feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un terribile schianto frontale, tra due station-wagon, avvenuto sabato sera verso le ore 23 in via Priula a Nervesa della Battaglia, sulla strada che porta a Ponte della Priula. Ancora poco chiare le dinamiche dell''incidente, ma sul sinistro indagano ora le forze dell'ordine. Sul posto sono comunque prontamente intervenuti i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell'area, e il Suem 118 che ha poi portato i tre feriti all'ospedale per accertamenti visto le lesioni riportate nell'impatto.