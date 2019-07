Centauro 21enne si schianta contro un'auto: è grave all'ospedale

Grave incidente verso le 13.30 di sabato in via Risorgimento a Signoressa. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto successo, ma lo schianto è avvenuto tra una vecchia Rover 416 Si ed una motocicletta sportiva. Ad avere la peggio è stato il centauro, di 21 anni, subito soccorso dal Suem 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. I due occupanti dell'auto, anche loro feriti nell'impatto, sono stati portati per accertamenti al nosocomio di Montebelluna. Per i rilievi di legge è poi giunta sul posto la polizia stradale, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza tutta l'area.