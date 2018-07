Si schiantano fuori strada con l'auto nella notte: tre giovani finiscono all'ospedale

ORMELLE Possono ritenersi quasi miracolati tre giovani trevigiani che poco prima dell'alba di sabato, verso le ore 4, si sono schiantati fuori strada con una piccola e 'vecchia' utilitaria di colore grigio. I tre stavano infatti viaggiando lungo via Roma a Ormelle, sulla Strada Provinciale 34, quando all'improvviso colui che era alla guida ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare a bordo strada, distruggendo il veicolo. Subito soccorsi in quanto feriti, i ragazzi sono stati poi portati all'ospedale per tutte le cure del caso e ad avere la peggio è stato il 21enne N.A. di Oderzo. I vigili del fuoco sono invece rimasti sul posto fino alle 5.30 per rimettere in sicurezza i luoghi, mentre i carabinieri hanno eseguito i rilievi tecnici di rito.