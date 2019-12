Schianto frontale tra auto nella notte: salve per miracolo le persone a bordo

Posso sentirsi miracolate le persone che, sabato sera poco dopo le 23, erano a bordo delle due auto che si sono scontrate frontalmente all'incrocio tra via Roma e via Fratelli Bandiera a Ponzano Veneto. L'impatto, molto violento, è avvenuto tra una Bmw intenta a svoltare in direzione Treviso ed una Citroen C3 che viaggiava in direzione di Paderno. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave, ma sul posto è comunque intervenuto il Suem 118 per prestare le prime cure. Sul luogo dello schianto sono poi giunti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area, e le forze dell'ordine per i rilievi di rito e dirigere il traffico stradale intasato dalle inevitabile chiusura della strada durante le operazioni di soccorso.