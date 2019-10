Schianto tra auto di fronte alla casa di riposo: tre persone ferite, interviene l'elicottero

E' di tre feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica alle 15 in via Roma a Santa Lucia di Piave, vicino alla locale casa di riposo. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto accaduto, ma l'impatto tra le due auto coinvolte è stato molto forte e tre persone, tra cui una 53enne, sono rimaste ferite nello schianto. Inizialmente sul luogo del sinistro sono giunti sia l'elisoccorso da Treviso (poi fatto rientrare libero) che l'ambulanza del Suem 118 che ha poi trasportato i feriti in ospedale a Conegliano per tutte le cure del caso. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno immediatamente chiuso temporaneamente la viabilità nell'area.