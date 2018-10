Grave incidente lungo la Pontebbana: scontro auto-scooter, in quattro all'ospedale

Drammatico incidente nel pomeriggio di sabato lungo via Roma a Villorba, nei pressi della Pontebbana. Verso le ore 14.30, infatti, una Volkswagen Golf con a bordo due persone sulla direttrice per Treviso, di cui un 37enne kosovaro alla guida, e una Vespa con in sella altrettanti passeggeri si sono improvvisamente scontrate facendo rovinare violentemente a terra in un fossato a bordo strada uno dei centauri. A causare il sinistro un sorpasso a destra del motociclo mentre l'auto era intenta a svoltare nella stessa direzione, tanto che l'urto con lo specchietto della vettura ha causato la caduta del mezzo a due ruote. Immediatamente soccorsi dai passanti, le vittime del sinistro sono state poi medicate sul posto dal Suem 118 e successivamente trasportate in ospedale al Ca' Foncello di Treviso per tutte le cure del caso. Ad avere la peggio è stata una donna di 47 anni di Treviso, ora ricoverata in prognosi riservata per un'emorragia interna, mentre ferite meno gravi sono state subite da coloro che erano a bordo della vettura e per l'uomo alla guida dello scocoter, un 53enne trevigiano che se l'è cavata con una ventina di giorni di prognosi. Sul luogo dell'incidente erano comunque presenti anche i vigili del fuoco per aiutare a mettere in sicurezza l'area e per recuperare i feriti nel sinistro stradale.