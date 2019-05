Perde il controllo della Corvette storica a causa dell'asfalto bagnato: ferito un uomo

Brutta disavventura per il proprietario di una Corvette storica, di colore rosso fiammante, che domenica verso le ore 17.30 ha improvvisamente perso il controllo della sua auto, forse a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, per andarsi poi a schiantare contro il muro di un'abitazione a bordo strada. Il sinistro, avvenuto in via Ronchi a Loria, ha richiamato sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, mentre l'uomo alla guida è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 che lo hanno poi trasportato in ospedale per accertamenti.