Schianto frontale tra una corriera e un'auto: ferita una persona

E' di una persona ferita, ma fortunatamente non in pericolo di vita, il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica alle ore 17.50 lungo via San Giacomo a Cison di Valmarino, poco distante da Castelbrando. A scontrarsi frontalmente una corriera ed una berlina con due persone all'interno. L'impatto è stato importante, tanto che l'autovettura è ha terminato la sua corsa in un fossato a bordo strada. Sul posto sono subito intervenuti il Suem 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto la persona rimasta ferita dalle lamiere del mezzo. Infine, sono giunte le forze dell'ordine per tutti i rilievi di rito.