Si schianta con l'auto contro un muro: deve intervenire l'elisoccorso

Sono gravi le condizioni di salute dell'uomo che, sabato verso le 17.10, si è improvvisamente schiantato con la sua auto lungo via San Rocco a Cusignana di Giavera del Montello. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto successo, ma all'arrivo dei vigili del fuoco e del Suem 118 si è subito capito che la persona ferita, rimasta all'interno della su Vokswagen Golf, si trovava in gravissime condizioni, tanto che sul posto è fatto intervenire l'elisoccorso che ha poi portato l'uomo, E.G. 46enne di Spresiano, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Sul luogo dell'incidente, infine, la polizia stradale di Treviso per tutti i rilievi di rito.

